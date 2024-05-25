الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزيري الداخلية والشؤون الإجتماعية واستخلافهما في رابع تغيير يجريه في حكومة أحمد الحشاني .

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد، أجرى السبت تعديلا جزئيا على الحكومة أقال بموجبه وزير الداخلية كمال الفقي الذي تم استخلافه بالوزير الجديد خالد النوري.

واستحدث الرئيس التونسي منصب مساعد لوزير الداخلية بصفة كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، وعين لشغله سفيان بن الصادق .

وفي نفس السياق استبعد الرئيس سعيد أحد أبرز الوزراء المقربين منه، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وعين خلفا له كمال المدوري.

و أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك أحمد الحشاني رئيس الحكومة، والوزيرين المقالين كمال الفقي و مالك الزاهي.