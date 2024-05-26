الصحفي زهير مهداوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله عشية أمس السبت الصحفي زهير مهداوي، مدير نشر صحيفة L’Express عن عمر ناهز 54 سنة إثر مرض عضال، وفق ما نقله مقربون من عائلته.

وأضافت نفس المصادر، أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى غدا الاثنين بقرية ثيمزريت في ولاية بجاية.

وعمل مهداوي في عدة نشريات وطنية، قبل ان يتولى مسؤولية إدارة L’Express ونعى العديد من زملاء المهنة الفقيد وتداولوا صوره على منصات التواصل الاجتماعي واستحضروا أخلاقه ومناقبه.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة "الخبر" بأحر تعازيها لعائلة الفقيد راجين العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.