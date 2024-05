Le secteur de l’énergie en chiffres

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohammed Arkab, a présidé ce dimanche l'ouverture d'une rencontre des directeurs de l'énergie, des mines et de la distribution du groupe Sonelgaz. L'événement a été marqué par la présence des ministres de l'Industrie pharmaceutique, de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en plus du PDG de Sonelgaz et de cadres du ministère et de Sonelgaz.

Le ministre a salué les efforts et le dévouement remarquables du personnel et des directeurs de Sonelgaz dans ses diverses branches, ainsi que de tous les secteurs de l'énergie. Il a, également, souligné leur rôle crucial dans la mise en œuvre des programmes sectoriels et la réalisation des objectifs gouvernementaux, tout en leur assurant son soutien entier en fournissant les aides nécessaires via les agences centrales.

En termes de chiffres, le ministre a mentionné les réalisations du secteur, dont la couverture en électricité estimée à 99 %, et plus de 11,87 millions de clients, ainsi qu'une connexion de 69 % au gaz avec 7,7 millions de clients.

Il a, également, évoqué les programmes soutenus par l'État, d’une valeur de 450 milliards de dinars, permettant de connecter 2,4 millions de logements au gaz et 450.000 de logements à l'électricité au cours de ces dernières années, avec des objectifs supplémentaires pour 2025.

Le ministre a souligné les investissements dans l'infrastructure énergétique, notamment l'installation de nouvelles capacités de production électrique, la construction de nouvelles lignes de transmission et de distribution, ainsi que l'extension des réseaux de gaz.

Il a, notamment, mentionné le soutien à la croissance économique en électrifiant les zones agricoles et industrielles, ainsi que les principes directeurs pour la sécurité des citoyens, y compris l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone.

Enfin, le ministre Arkab a souligné l'engagement du secteur à accélérer la transition énergétique. Un programme d'énergie renouvelable d'une capacité de 15 000 mégawatts a été lancé, avec un début de 3.000 mégawatts provenant de l'énergie solaire photovoltaïque, pour laquelle des contrats ont récemment été signés.

Arkab a, également, noté que le secteur travaille sur le déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, avec l'installation de 277 stations de recharge déjà réalisée, et un objectif de 700 stations à installer d'ici la fin de l'année 2024.