تحديد الاعتمادات المالية الممنوحة للمهرجانات الثقافية

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم "35 الموافق لـ 19 ماي 2024" قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 افريل الماضي يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة و الفنون للمهرجانات الثقافية، ففي مادته الثانية "تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات وجاءت كما يلي: المهرجانات الثقافية الدولية من 15 مليون دينار كحد أدنى إلى 150 مليون دينار كحد أقصى، و المهرجانات الثقافية الوطنية فحددت قيمة الاعتمادات من خمسة ملايين دينار كحد أدنى إلى 15 مليون دينار كحد أقصى، أما المهرجانات الثقافية المحلية من مليوني دينار كحد أدنى إلى 6 ملايين دينار كحد أقصى".

كما تضمن العدد أيضا في جزءه الخاص بوزارة الثقافة و الفنون قرار يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، حيث يحدد هذا القرار في مادته الأولى التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومدير دراسات ومدقق ومكتب النشاط الاجتماعي والثقافي و خلية الاتصال، و تضمن القرار تسع مواد تخص تسيير الديوان ومختلف المديريات التي تسهر على سير هذه المؤسسة.