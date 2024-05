Technique intelligente pour détecter les fuites d’eau

La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL) a mené avec succès une nouvelle expérience qu'elle qualifie de "révolutionnaire", en utilisant une technologie moderne appelée "la balle intelligente" pour détecter les fuites et diagnostiquer les réseaux d'eau et d'assainissement.

Cette nouvelle technologie, développée en collaboration avec le complexe Sanosys Algérie, consiste à introduire une balle dotée d'un capteur sonore ultra-précis dans différents réseaux d'eau. Ce capteur intelligent peut détecter rapidement et efficacement les poches d'eau et les fuites, offrant ainsi une solution idéale pour aider à réduire les pertes d'eau potable, une priorité pour la SEAAL.

"Nous sommes fiers du succès de cette expérience, qui témoigne de notre engagement à adopter les technologies les plus avancées pour améliorer l'efficacité de nos réseaux et de nos services", a déclaré le directeur général de la SEAAL, Lyes Mihoubi, avant d’ajouter que "la balle intelligente nous aidera à détecter et à réparer les fuites rapidement, ce qui réduira la perte d'eau et renforcera la durabilité de notre approvisionnement en eau."

L'expérience sur le terrain a été menée dans la commune d'Ouled Fayet, où la balle intelligente a été lancée dans un canal principal d'un diamètre de 800 mm, s'étendant sur une distance de 3,7 kilomètres, alimentant 8 branchements principaux vers de nouveaux complexes résidentiels à forte densité de population.

Avant le lancement de l'expérience, les équipes de la SEAAL ont pris des mesures préliminaires importantes pour assurer son bon déroulement, notamment des ajustements sur les vannes, le suivi en temps réel du niveau du réservoir principal, et le réglage continu du débit et de la pression dans le réseau pendant l'opération.

Après avoir réglé tous les paramètres, les équipes de la SEAAL et de Sanosys ont réussi à diagnostiquer la partie spécifique du canal en trois heures seulement et à récupérer avec succès la balle intelligente du réseau d'eau.

Vers un meilleur service public

Pour la SEAAL, cette expérience pionnière est une preuve de son engagement continu à améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement, et à préserver les ressources en eau vitales pour les générations futures.