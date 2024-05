Instructions de Belabed aux responsables des centres d’examen

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé, ce mardi, une réunion nationale depuis le siège du ministère, utilisant la technologie de visioconférence. Cette réunion a rassemblé des cadres de l'administration centrale, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, les directeurs de l'éducation, ainsi que tous les responsables des centres d'examen du baccalauréat pour la session 2024, au nombre de 2893 à travers le pays.

L'objectif de cette réunion était de fournir des instructions et des orientations sur les différentes phases de gestion des centres d'examen du baccalauréat avant, pendant et après l'examen.

Le ministre a commencé son discours par saluer les responsables des centres d'examen sélectionnés pour leur compétence et leur intégrité parmi les cadres de l'éducation, tels que les directeurs de lycée, les directeurs de collèges, les inspecteurs de l'éducation nationale et les inspecteurs de l'enseignement secondaire.

Il a souligné l'importance cruciale de cet examen et a loué les efforts du personnel responsable de l'élaboration des sujets du baccalauréat, qui travaillait dans l'isolement complet depuis le début du mois de mai jusqu'à la fin de l'examen le 13 juin 2024.

Pendant la réunion, le ministre a donné un ensemble d'instructions et d'orientations importantes à mettre en œuvre, mettant l'accent sur les opérations délicates et sensibles pour garantir un contrôle optimal et efficace de l'examen.

Il a insisté sur le respect strict des instructions depuis la réception des centres d'examen jusqu'à la clôture de l'examen, ainsi que sur la sensibilisation de tous les responsables aux sanctions applicables en cas de fraude, qui vont au-delà des sanctions administratives et éducatives pour inclure des sanctions pénales.

En ce qui concerne les candidats ayant des besoins spéciaux, le ministre a ordonné qu'ils bénéficient d'une attention particulière pour passer l'examen dans des conditions confortables et rassurantes.

Le ministre a, enfin, renouvelé ses salutations aux responsables des centres d'examen du baccalauréat pour la session 2024, louant leurs efforts et les encourageant à transmettre ses remerciements et ses encouragements à tous les acteurs du secteur éducatif.