Geely El-Djazaïr a livré 14.000 voitures

Le directeur commercial de "Geely El-Djazaïr", Mehdi Kaouaa a déclaré qu'un nombre considérable de voitures a été livré aux clients depuis le mois de février dernier, date à laquelle le premier navire chargé de véhicules est arrivé. 14.000 voitures "Geely" circulent actuellement sur les routes algériennes, a-t-il affirmé.

Dans une déclaration à "El Khabar", le responsable au sein de l’entreprise a considéré que ces chiffres enregistrés traduisent la satisfaction des clients quant à la qualité de ces véhicules. Il a affirmé que la qualité des voitures et le service offert dépassent les attentes des clients, soulignant que 38.200 véhicules ont été vendus sur un total de 39.000 véhicules, le quota réservé à la marque en 2023 jusqu'au 25 mai 2024.

Selon Kaoua, les clients ont exprimé leur satisfaction par rapport aux véhicules proposés sur le marché national et les caractéristiques de ces derniers.

Il a assuré aux clients que l’entreprise veillera à fournir toutes les pièces de rechange nécessaires et tous les services après-vente dans tous les points de vente de "Geely El-Djazaïr", en plus de garantir la qualité des pièces de rechange qu’il a qualifiées de haute qualité et correspondent à la marque et aux clients du marché algérien.

Le même responsable a souligné l'engagement à répondre aux attentes des clients et à fournir les meilleurs services à des prix compétitifs et dans les délais les plus courts.

Kaoua a saisi l'occasion de son entretien accordé à "El-Khabar" pour démentir les rumeurs visant à ternir l'image de la marque et affirmé que "Geely El-Djazaïr" cherche à maintenir la confiance entre elle et ses clients en proposant les meilleures offres et les meilleurs services.

Le directeur commercial de "Geely El-Djazaïr" a catégoriquement nié que l'entreprise compte rembourser ses clients et annulerait leurs commandes. « Toutes les ventes effectuées jusqu'à présent, soit 38.200 voitures, seront livrées dans les plus brefs délais, et nous travaillons pour cela», a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la voiture "Geely GX3 Pro Start", la moins chère sur le marché et qui coûte 197 millions de centimes, Kaoua a promis aux clients qu'elle sera de la même qualité que les autres modèles, soulignant que la société s'efforce d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix, et expliqué que cette voiture a été soumise à plusieurs tests pour être adaptée aux conditions de conduite.

Kaoua a annoncé la disponibilité de la voiture à partir de juillet prochain.

Il a aussi expliqué que les livraisons ont commencé en février de l’année en cours et ont touché tous les points de vente.

Pour les prochains lots, il est prévu qu'ils soient divisés en plusieurs navires accostant au port de Jijel, affirme Kaoua, avant d’ajouter que le groupe s'efforce de livrer les voitures dans les délais malgré quelques retards occasionnels qui sortent de leur contrôle.

Pour ce qui est des pièces de rechange, le responsable affirme qu’elles sont disponibles et que de nouvelles quantités arrivent chaque mois.

Il a, également, noté que des ingénieurs chinois sont présents en Algérie depuis 4 mois pour former les Algériens aux services après-vente, soulignant que "Geely" est présente en Algérie à long terme, d'où sa décision de construire une usine automobile.

Kaoua a, enfin, souligné les démarches entreprises en ce sens, ce qui contredit toute allégation selon laquelle la présence de Geely en Algérie est temporaire.