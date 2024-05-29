مستجدات أول مدينة إنتاج سينمائي في الجنوب

شرع في عملية ترميم قصر ''برج خان القوافل'' ببلدية تينركوك (70 كلم شمال تيميمون) الذي سيحتضن أول مدينة إنتاج سينمائي في جنوب البلاد تحت تسمية "قصر السينما"، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية الثقافة والفنون بالولاية.

وتهدف هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ300 مليون دج بمرافقة المركز الوطني للتراث المبني بالطين بتيميمون، إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي قصد وضعه تحت تصرف صناع السينما لتجسيد أعمالهم السينمائية، مثلما أوضح مدير القطاع، محمد زازة.

وأضاف ذات المسؤول بأن هذا المعلم الذي تم تحويل مهمة تسييره من المديرية الولائية للبيئة إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، سيوفر عدة مرافق لإنجاز الأعمال السينمائية، فضلا عن برمجة ورشات في مهن وفنون الصورة لفائدة المخرجين والمنتجين السينمائيين بالتنسيق مع الجمعيات المهنية والفاعلين السينمائيين.

ويندرج هذا المشروع، حسب زازة، في إطار إستراتيجية الوزارة الوصية الرامية إلى استغلال المباني الأثرية والقصور القديمة في الصناعة السينمائية، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تقوم على تثمين هذه المواقع التاريخية، لافتا إلى أن إبرام اتفاقية مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتكوين يد عاملة محلية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة السينمائية على غرار التمثيل وهندسة الديكور والتصوير.

وفي سياق ذي صلة، أشار ذات المسؤول إلى أن التحضيرات جارية لاحتضان مهرجان قورارة الدولي للسينما شهر أكتوبر القادم, مؤكدا على أهمية هذه التظاهرة الثقافية التي ستشكل، كما قال، ''فرصة لإبراز الرصيد الثقافي والحضاري الذي تزخر به المنطقة للمساهمة في إنعاش السياحة الثقافية من خلال هذا المهرجان الذي سيستقبل ضيوف من داخل وخارج الوطن''.

وستتضمن هذه التظاهرة الفنية علاوة على عرض الأفلام المتنافسة، ورشات تكوينية في الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو والتمثيل وتقنيات التصوير والديكور والماكياج، تحت إشراف أساتذة مختصين وبالتعاون مع المركز الجزائري لتطوير السينما، استنادا لنفس المصدر.