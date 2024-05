Les détails du dossier de Belaili

Mohamed Youssef Belaili pourra participer avec son équipe, le MC Alger, à la finale de la Coupe d'Algérie, ainsi qu'aux matchs restants du tournoi programmés avant la finale, malgré la récente correspondance de la FIFA décidant de le suspendre.

La situation de Belaili avec le club saoudien d'Al-Ahli a failli compromettre sa carrière avec le MCA à la fin de décembre 2023 lorsque le joueur a tardé à payer la compensation financière d'environ 16 000 dollars demandée par le club d'Al-Ahli après la résiliation de son contrat avec le club saoudien. Le joueur a reporté cela, tout en négociant avec son club, le MC Alger, sur la manière de procéder au paiement, jusqu'à la date limite fixée par la FIFA au 28 décembre 2023.

La FIFA a remarqué que le montant payé par Belaili à Al-Ahli était inférieur de seulement 370 euros par rapport au montant dû en dollarsn sachant que la FIFA insiste pour que le montant total spécifié dans ses décisions concernant les litiges financiers entre joueurs et clubs soit payé, même s'il ne s'agit que d'un euro.

La FIFA a officiellement notifié le joueur en février 2024, indiquant que le montant qu'il avait payé le 28 décembre 2023 à Al-Ahli était inférieur de 370 euros et lui a demandé de le régler. Belaili s'y est immédiatement conformé. Cependant, contrairement à ce qu'il avait fait en décembre lorsqu'il avait payé environ 16 000 euros à Al-Ahli, il a oublié de notifier son avocat, qui était chargé de défendre ses intérêts. En conséquence, ni Al-Ahli ni la FIFA n'ont été informés du paiement des 370 euros restants sans preuves, laissant la question non résolue.

La FIFA a considéré l'action de Belaili comme une violation ou un refus de se conformer à sa décision, ce qui a conduit à sa suspension sans en spécifier la durée dans sa dernière corresponsance, qui avait initialement été fixée à six mois en décembre. Après la décision de la FIFA, la Fédération algérienne de football (FAF) et la direction du MC Alger ont contacté en urgence le père de Belaili, qui a confirmé que les 370 euros avaient effectivement été payés à Al-Ahli en février 2024. Il a indiqué qu'il avait omis de notifier l'avocate de son fils et n'avait pas fourni de preuves pour informer à la fois Al-Ahli et la FIFA, contrairement à ce qui s'était passé en décembre.

Compte tenu de la clarification de la situation et de l'identification de la source du problème, un contact a été pris hier avec l'avocate de Belaili en France, et la preuve du respect de la décision de la FIFA dans les délais spécifiés, en février, concernant le paiement des 370 euros restants au club d'Al-Ahli.

Ce qui a été indiqué dans la déclaré dans le communiqué du MC Alger concernant la situation de Belaili avec la FIFA est donc correct, puisqu’il a été souligné que la question se résumait à rien de plus qu'un écart financier entre deux devises. Cependant, la différence de conversion de devises dans le cas présent concerne les euros et les dollars, et non pas les francs suisses, car la seule valeur financière liée aux francs suisses est le montant dû à la FIFA pour l'étude du cas, étant donné que le siège de la FIFA se trouve en Suisse et que ses transactions financières sont effectuées en francs suisses. Belaili avait précédemment payé deux mille euros à la FIFA dans ce cas.

Après avoir contacté l'avocate de Belaili et lui avoir fourni des preuves du paiement des frais imposés au joueur vedette du MC Alger dans les délais légaux, puis les avoir présentés à la FIFA et à Al-Ahli, la fédération internationale de football annoncera la levée de la suspension de Belaili et la clôture du dossier dans les deux jours au plus tard.