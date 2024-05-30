لتفادي تكرار مأساة 2023.. مخطط استباقي للوقاية من الحرائق

سطرت المديرية العامة للحماية المدنية، مخططا استباقيا للوقاية من الحرائق ومكافحتها، في الاستراتيجية الوطنية للحد من الحرائق ومواجهة مختلف الأخطار المرتبطة بموسم الاصطياف.

ومن جهته، أوضح المدير الفرعي للعمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم كريم حبي، في تصريح لـ "وأج"، أنه تم وضع جهاز أمني محكم للتدخل في حالة نشوب حرائق على مستوى الغابات، المحاصيل الزراعية والنخيل، وذلك من خلال "تسخير 505 وحدة موجودة في القطاع الغابي لتكون في خط التدخل الأول وتدعيمها بـ 65 رتل متنقل بمعدل رتل في كل ولاية وما بين رتلين إلى 3 أرتال في الولايات التي تعرف كثافة في الغطاء الغابي، إضافة إلى تجنيد 20 ألف عون تدخل لمواجهة الاخطار المحتملة".

كما كشف المتحدث، عن إنشاء 5 مفارز جهوية لمكافحة حرائق الغابات تضم 165 عونا، مدعمة بـ 45 آلية ثقيلة ومعدات للإطفاء، تم توزيعها على كل من ولايات، سيدي بلعباس، الشلف، البليدة، سطيف والطارف. كما تم تسخير – حسب توضيحات حبي - المجموعة الجوية لجهاز الحماية المدنية وكذا 12 طائرة مستأجرة تم توزيعها على مطارات عنابة، بجاية ومستغانم، للتمكن من بلوغ الأماكن الوعرة وتسهيل عمليات الإطفاء.

ونوّه المقدم، أنه تم خلال هذه السنة "تنفيذ تمرين محاكاة لحريق غابة شمل ولايتين، بهدف اختبار كافة الإمكانيات المرصودة لهذا الغرض من بينها الأرتال المتنقلة، وسائل الاتصال بين مركز القيادة العملي والوسائل الجوية المستعملة وكذا الاتصال بين مختلف الوسائل الجوية".

وأبرز في هذا الصدد، أهمية المركز الوطني للتنسيق في اتخاذ إجراءات "استباقية" للوقاية من حرائق الغابات من خلال "الاعتماد على المنصات الرقمية، وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين على غرار الديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الفضائية الجزائرية لتسهيل الاتصال وتسريع التدخل"، يضيف.

للإشارة، فقد تسببت الحرائق المسجلة خلال سنة 2023، في إتلاف أكثر من 41 ألف هكتار من المساحات الغابية في الجزائر، موزعة على37 ولاية تضررت جراء الحرائق المسجلة في الفترة من 1 جوان وإلى غاية 31 أكتوبر 2023.

وقد شهدت البلاد، درجات حرارة قصوى تعدت 55 درجة الصيف الماضي، خاصة في شهر جويلية، الذي عاش فيه الشمال الجزائري تحت تأثير "قبة الحرّ العظمى" لأربع أسابيع كاملة، وهو الشهر الذي تم تسجيل فيه إتلاف أكثر من 24 ألف هكتار، خاصة في ولايات بومرداس وتيزي وزو، وبجاية، وسكيكدة، وجيجل.

وقد خلفت حرائق الغطاء الغابي، خلال صيف 2023 الاستثنائي، حصيلة ثقيلة في الأرواح، بلغت 34 شهيدا بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا، وأكثر من 194 مصابا.