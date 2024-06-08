العرباوي يشرف في توزيع جوائز رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي

أشرف اليوم، الوزير الأول نذير العرباوي على مراسم تكريم المتوجين الأوائل بجوائز رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في طبعتها الـ 18 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال وذلك بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وقد فاز بالمرتبة الأولى في الرواية أمواج دواسة من سكيكدة عن روايتها " الفتنة القرمزية". الجائزة الثانية لإلياس لعراقة من قالمة بعمله "حقيقة الشخص المعو" والثالثة عادت للكاتب غربي عبد الباسط من الأغواط عن عمله "رحبة الزيتون". وفي مجال الشعر افتكت الشاعرة فاطمة غربي من وهران الجائزة الأولى عن عملها "الفنين الزهر" من وهران، والثانية لعبد المنعم عامر من وادي سوف عن عمله أصابع قصيرة لمسح دموع الحزن" ، والثالثة للشاعرة خديجة دبه من الأغواط عن عملها " لو أجد على الشعر بنى" في مجال المسرح فنون الأداء توج سيف الدين بدار من تبسة عن اخراج مسرحية " المحتشد"، المرتبة الثانية لأسماء الشيخ، المرتبة الثالثة عادت ليامنة بلحسين من وهران.

أما في مجال الكتابة المسرحية فقد توج شعيب كوكي من أدرار، لمرتبة الثانية لوليد عبد اللاهي من بومرداس بنصه " الرجل الذي باع نفسه"، وحنان معاشو من عين الدفلى المرتبة الثالثة بعملها " حدث في السابع من اكتوبر"،

في مجال الموسيقى نال المرتبة الأولى منصور طواهرية من مستغانم "كلمتنا كلمة"، والثانية عادت لطالب ينيس تلمسان، الثالثة لزكريا زاجلو من أدرار. بالنسبة لمجال الفنون الغنائية الرقص افتك المرتبة الأولى محمد لمين نية من باتنة، خالد قورينات من مستغانم و يسمينة تنهنان الهادي.

مجال الفنون التشكيلية عادت الجائزة الأولى لمغيث محمد العربي بن عثمان من سعيدة، مهدي ميلاط من ام البواقي وعبد الكريم بوقريط. مجال السينما والسمعي البصري، افتك يوسف ذبيحي من باتنة الجائزة الأولى، فيما عادت الثانية لأسامة خماج والثالثة للؤى اوكسل.

وقد طلب رئيس الجمهورية باعداد كتاب خاص عن الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني بعنوان " نجوم الثورة في مسيرة المجد" استلمته المجاهدة حليمة زرقاوي والمجاهد مصطفى سحنون.