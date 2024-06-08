حفل تكريم الاسرة الفنية بسكيكدة

نظمت مساء اليوم السبت مديرية الثقافة لولاية سكيكدة بقصر الثقافة والفنون حفل تكريم على شرف فناني الولاية في مختلف الفنون تزامنا باليوم الوطني للشهيد على معاشي المصادف 8 جوان من كل السنة الحفل حضرته السلطات المحلية والاسرة الثورية والاسرة الفنية والاعلامية بالولاية وبهذه المناسبة قامت مديرية الثقافة بزيارة للفنان الشعبي عبد الحميد جلواجي الذئ كان يرقد بمستشفى عزابة.

الحفل تميز بوصلات موسيقية من المالوف وتكريم بعض الوجوه من الفنانين رمزيا وقطع ترتة بالمناسبة وانتهى الحفل الذي لا يختلف عن السنة الماضية والفنان يبقى يسبح في بحر المعاناة والتهميش والنسيان.