الفريق أول السعيد شنقريحة يحذر..

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية يعد رهانا أساسيا للمحافظة على الإرث التاريخي العظيم لأمتنا ضد جميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف على افتتاح أشغال ندوة بعنوان: صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية، والندوة التي نظمتها مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي تهدف إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تستهدف الذاكرة الوطنية وسبل مواجهتها على مختلف المنصات في الفضاء الرقمي.

وحذر شنقريحة، في كلمة له بالمناسبة، من محاولات استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمم، مؤكدا على ضرورة التكيف مع متطلبات العصر والحضور بقوة في العالم الافتراضي من خلال صناعة محتوى رقمي غني بالمعلومات الموثوقة والمقنعة شكلا ومضمونا ويعزز روح الانتماء إلى الأمة الجزائرية.