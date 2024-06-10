تقسيم إداري جديد.. ترقية 7 ولايات منتدبة في 2025

كشف مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي، اليوم الإثنين، عن تخصيص غلاف مالي معتبر لدعم البلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية خلال السنة الجارية 2024، في وقت يتم فيه التحضير لمشروع ترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية سنة 2025 .

وقال مرزوقي خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى، إن البلديات المعنية استفادت هذا العام من غلاف مالي قدره 214 مليار دج، فيما ستستفيد سنويا من غلاف يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليار دج مخصصة للعمليات ذات البعد الجواري.

وفي السياق، أكد مرزوقي، أنه وفي إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدر بـ 239 مليار دج، من ضمنها 129 مليار دج بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وفي هذا الخصوص، أبرز ضيف الإذاعة، أن هذا الغلاف المالي الهام، ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية على مستوى جميع أقاليم البلديات، لافتا إلى أن ذلك مس مختلف نواحي الحياة للمواطن.

ومن جهة أخرى، شدد المسؤول ذاته، على أهمية انخراط البلديات والولايات في التنمية المحلية، مبرزا فاعلية إشراك الناشطين المحليين في تحديد الأولويات ومختلف أساليب ومحاور التنمية المحلية.

كما أشار مرزوقي، إلى ضرورة استغلال الاعتمادات المالية الهامة لإدخال إصلاحات في مجال التسيير المالي وفي مجال الحوكمة من أجل ضمان تسيير فعال والوصول إلى النتائج المرجوة لهذه البرامج التنموية، لافتا إلى أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمختلف أطيافهم في تحديد أولويات التنمية حيث تجسد ذلك من خلال البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف الولايات .

تقسيم إداري جديد..

وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، قال مرزوقي إن السلطات العمومية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقريب الإدارة من المواطن وتقريب الخدمة العمومية للمواطن، مشيرا إلى أن المقاربة التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد هي ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة وتبقى دائما تابعة للولايات الأم التي تسهر على مرافقتها، إلى جانب تنصيب كل الهياكل الخاصة بها، ومن ثم يتم ترقيتها بصفة آلية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، كاشفا عن مشروع لترقية 7 ولايات في سنة 2025 كولايات كاملة الصلاحية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما نوه مرزوقي، بإيجابيات التقسيم الإداري، كاشفا عن استفادة الولايات السبع المنتدبة الجديدة التي تم ترقيتها من غلاف مالي هام في 2024 يقدر بما يقارب 10 مليار دج، مخصصة لتهيئة مختلف المقرات التي ستنصب فيها مختلف الهياكل الإدارية للولاية على أن تكتمل الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية.