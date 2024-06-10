سعيدة نغزة تعلن ترشحها للرئاسيات

أعلنت اليوم رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة بمقر حملتها الانتخابية بدالي ابراهيم بالعاصمة ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السابع سبتمبر المقبل.

وأشارت نغزة في تصريح لها اليوم "لقد اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، وإدراك تام، وبحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، وأنا على علم بعظم المسؤولية التي يترتب عليها السير في هذا السبيل".

وأوضحت نغزة في نفس السياق "أمضيت مسيرة طويلة في تسيير مؤسسات اقتصادية وكان لي الشرف أن أترأس منظمات وطنية ودولية، من خلالها أتيحت لي فرصة معاينة وتشخيص اقتصادات ناشئة للعديد من الدول التي تشهد سباقًا تكنولوجيًا غير مسبوق، مما سيحدد تصنيفًا جديدًا للعالم."

وخلصت نغزة بالقول "إنه من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا، ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا. ولدي ثقة تامة، في قدرة شعبنا على التغلب على كل هذه التحديات."

مستطردة "سنكمل حلم شهدائنا الابرار لتحقيق دولة جمهورية ديمقراطية واجتماعية مثل ما أمنوا بها."

وأضافت "أدعوكم لمساندتي، لأننا معًا سنبني جزائر يكون لكل مواطن فرصة للنجاح، ويمكن لكل شاب تحقيق طموحاته في جميع المناطق وفي كل شبر من الوطن.

سأعمل على رفع كل العوائق من اجل خلق الثروات الكفيلة ببناء اقتصاد منتج يضمن تلبية احتياجاتنا في جميع القطاعات على غرار الزراعة، والصناعة، والخدمات وتكنولوجيات المعرفة...الى غير ذلك".