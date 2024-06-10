بن جامع: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر وعدم العيش تحت الاحتلال.

وأضاف بن جامع، في كلمة خلال جلسة التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة، أن الجزائر تدعم المطالب الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف بن جامع: "في ضوء مستوى الدمار في غزة الذي يتطلب سنوات طويلة لإعادة إعماره فإن المجموعة الدولية من خلال هذا القرار ملزمة اتجاه الشعب الفلسطيني بإعادة إعمار قطاع غزة".

وأكد بن جامع أن الجزائر ستبذل جهودها رفقة جهود المجموعة الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وختم بن جامع: "إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية ستحدث كوارث جديدة".