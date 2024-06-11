"الجزائر تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"

قالت افتتاحية مجلة الجيش، أن الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء دولة مستقرة ومتطورة ومزدهرة تحقق الرفاه لشعبها في جو من الانسجام الداخلي والتكيف الدائم مع المحيطين الإقليمي والدولي.

وأكدت مجلة الجيش في عددها الأخير الذي جاء تحت عنوان " الجزائر الجديدة.. غد أفضل وآفاق أرحب"، أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يواصل تأدية مهامه الدستورية دون هوادة وباقتدار والتزام وإخلاص.

كما أكدت الافتتاحية، بأن الشغل الشاغل للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هو تعزيز جاهزيته وقدراته القتالية وترقية آدائه لضمان الاستعداد الكامل والدائم لرفع مختلف التحديات ومواجهة كافة التهديدات.

وتابعت بأن "النتائج النوعية المحققة سواء في الجانب العملياتي أو في جانب التحضير القتالي تعكس التطور الذي أحرزه جيشنا الوطني الشعبي لاسيما في السنوات الأخيرة " وأشادت الافتتاحية، بالنتائج النوعية المحققة سواء في الجانب العملياتي، أو في جانب التحضير القتالي تعكس التطور الذي أحرزه جيشنا الوطني الشعبي لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت بأن هذا النهج القويم تثبته المناورات والتمارين البيانية المنفذة بنجاح واحترافية عالية من طرف مـختلف مكونات قواتنا المسلحة، على غرار التمرين "الحصن-2024" بالناحية العسكرية الأولى والتمرين "شهاب-2024" بالناحية العسكرية الثانية والتمرينين "درع المتوسط-2024" و"العزم-2024" بالناحية العسكرية الخامسة. وأكد ت المجلة، أن هذه الجهود تصب كلها في مسعى تثبيت وترسيخ أمن الجزائر وحماية استقلالها وحفظ وحدتها الترابية والشعبية.

من جهة أخرى، أكدت الافتتاحية أن السلطات العليا لبلادنا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية أولت أهمية بالغة للشق الاقتصادي والتنموي، لا سيما قطاع الفلاحة الذي حقق هذه السنة نتائج جد إيجابية. مؤكدة أن بلادنا تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمننا الغذائي.

وتابعت "في خضم هذا التطور الذي تشهده بلادنا على مـختلف الأصعدة والمستويات نحو غد أفضل وآفاق أرحب، علينا أن ندرك أن الجزائر هي وطننا الذي لا وطن لنا سواه. "

كما دعت الافتتاحية إلى ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية بكل عزيمة وإصرار، كل في موقعه، لاستكمال بناء دولة قوية داخليا حتى تفرض نفسها خارجيا. وختمت الافتتاحية مقالها، بأن الجزائر ستظل على الدوام قوية مزدهرة باقتصادها ومقدراتها، صلبة موحدة بشعبها ومؤسساتها، آمنة بجيشها الوطني الشعبي صائن وديعة شهدائنا الأبرار.