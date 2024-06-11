الطارف: إدانة شخص وشقيقته بالحبس بتهمة الغش

أدانت محكمة الطارف، مترشحا حرا لامتحان شهادة البكالوريا وشقيقته الحبس النافذ لسنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع مصادرة وسائل الغش المحجوزة .

وجاء في بيان المحكمة، أنه عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، تم بتاريخ 9/06/2024 ضبط مترشح حر لامتحان البكالوريا في حالة غش واستعمال تقنية الهاتف الذكي وتواصله مع شقيقته التي كانت ترسل له الإجابة عبر رسائل نصية قصيرة أثناء امتحان اللغة العربية ".

وأضاف البيان" أنه بتاريخ 10/06/2024 تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة ومتابعتهما بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتهما وعقاب كل واحد منهما بسنتين حبس و 200 ألف غرامة مالية ومصادرة وسائل الغش المحجوزة."