إندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا

أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا اليوم الثلاثاء، وكشف متحدث باسم القصر أنهم اضطروا لإجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.



وأضاف المتحدث أن "رجال الإطفاء جاءوا. ولم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



كذلك أوضح أن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.



وأقيم القصر في القرن السابع عشر للملك لويس الرابع عشر، وكان المقر الملكي الرئيسي حتى الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي في عام 1789.



ويزور القصر كل عام أكثر من سبعة ملايين شخص. وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية.