أربع مدن جزائرية أكثر حرا في العالم

تضمنت قائمة المدن الأكثر ارتفاعا للحرارة عالميا خلال آخر الـ 24 ساعة، مدنا جزائرية، سجلت بها أعلى درجات الحرارة في خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حسب موقع دولي مختص في درجات الحرارة.

وحسب موقع EldoradoWeather"، تصدرت القائمة 4 مدن جزائرية، وهي منطقة رود النص بدرجة حرارة بلغت 48.8 درجة مئوية تلتها مدينة حاسي مسعود بـ 48.6 درجة مئوية. ثم مدينة سعودية، تلتها مدينة تونسية، ومدينة باكستانية وجاءت مدينة عين صالح في المركز السادس بدرجة حرارة 47.7، كما صنفت مدينة ورقلة في المركز 12 بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية