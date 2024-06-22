أفراح محرز تتواصل في كومو

تتواصل لليوم الثاني على التوالي احتفالية الزفاف "الضخم" للنجم الجزائري رياض محرز مع زوجته البريطانية تايلور ورد والتي انطلقت أمس بالمنتجع السياحي لبحيرة كومو بمقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا.

وكان الموعد أمس مع احتفال جزائري محض تم فيه الترويج بشكل مثالي للعادات والتقاليد الجزائرية حيث ارتدى العروسان، الأقارب والأصدقاء ومن بينهم اللاعبون الدوليون، إسلام سليماني ورايس مبولحي وسفير تايدر اللباس التقليدي الجزائري ورقص الجميع على أنغام الراي الجزائري التي أداها المغني كادير الجابوني.

اليوم سيكون الاحتفال على الطريقة والنمط الأوروبي حيث يرتدي العريسان بالإضافة إلى الحضور البذلات والفساتين وسط ديكور خاص وسيقدم العريس الخاتم وسيقطعان تورتة الزفاف يليها حفل غداء راقص على أن يتواصل الاحتفال ليوم ثالث غدا.