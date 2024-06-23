الجزائر تحتل المركز الثاني في إنتاج هذه الفاكهة

سجلت الجزائر مركزا حسنا في إنتاج مادة الكروم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث احتلت المركز الثاني عربيا بعد جمهورية مصر، وهذا حسب ما كشفته إحصائيات خاصة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وحسب ذات المصدر، فقد سجّلت الجزائر خلال سنة 2022، إنتاج 627 ألف طن، عقب الاستثمارات الكبيرة المنتجهة من قبل الفلاحين في هذا المجال، والدعم المقدم من قبل الحكومة لتطوير زراعة العنب في البلاد.

وجاء تصنيف الجزائر مباشرة بعد مصر التي تمكنت من إنتاج أكثر من 1.5 مليون طن، ما جعلها ضمن قائمة أكبر 10 دول إنتاجا للعنب في العالم.