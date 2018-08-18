شرع عامل في إطار عقود التشغيل من مديرية النشاط الاجتماعي في ولاية سوق أهراس، أمس، في إضراب عن الطعام أمام بوابة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية سدراتة، احتجاجا على إقصائه من منصب عمل قار كان من نصيبه بعد إجراء قرعة بينه وبين عاملين متعاقدين. إدارة المؤسسة الصحية التي توجد في وضعية المتهم بخصوص محاضر مسابقة توظيف مخبريين، بالإضافة إلى بعض أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء لمركز التكوين المهني ببلدية أم العظايم، انساقت مرة أخرى وراء رغبة مسؤول نافذ في منح المنصب القار لشخص آخر، ما يؤكد أن شروط التوظيف ظلت مجرد عملية شكلية بالنسبة لمسؤولي القطاع.



