طالبت إيران منظمة "أوبك"، بعدم السماح لأي عضو بالاستحواذ على حصة الآخر، مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني، حسب وكالة رويترز.

وقال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي: "لا يحق لأي دولة أخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات".

وأضاف غريب آبادي: "تؤمن إيران بأن على أوبك أن تدعم أعضاءها بقوة في هذه المرحلة، وأن تتصدى لمؤامرات الدول الساعية لتسييسها"، مطالبا الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، بالنأي بالمنظمة عن السياسة.

من جانبه، أكد إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين".

وأضاف: "يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها، لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته".