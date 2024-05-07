مؤتمر يجمع روادا جزائريين وأمريكيين

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر، أمس الإثنين، "المؤتمر الوطني الأول حول الملكية الفكرية" بإشراف وزارة الصناعة والإنتاج الدوائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، حسبما جاء في بيان لسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، اليوم الثلاثاء.

وضم المؤتمر مسؤولين من مختلف الوزارات، وممثلين عن شركات الأدوية الأمريكية الرائدة، وقادة من القطاعين العام والخاص في الجزائر، لتسليط الضوء على أهمية الملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، وفق البيان ذاته، الذي نقل عن السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين إشادتها "بجهود الجزائر في تعزيز حماية المكية الفكرية وإنفاذها".

وقالت أيضا إن "الولايات المتحدة تقدر الخطوات التي اتخذتها الجزائر لتحسين حماية الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك تقديم مشروع قانون لتعديل الإطار التنظيمي للملكية الفكرية، وإنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة تتولى الفصل في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة الدولية، والمشاركة في جهود بناء القدرات وتدريب أجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الجمارك والقضاة ووكالات حماية الملكية الفكرية".

وتحدثت أوبين، حسب بيان السفارة، عن "الدور المحوري للملكية الفكرية في النهوض بقطاع الأدوية"، مشددًة على أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم الدعم والتعاون لضمان إطار قوي للملكية الفكرية، يفيد أصحاب المصلحة الجزائريين والأمريكيين".