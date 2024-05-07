أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من قطع الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد أن قصف جيش الاحتلال مدينة رفح في قطاع غزة، بينما استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس، دون التوصل إلى حل. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي، مع تجدد المخاوف من قطع الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 06:15 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية 2024، بنسبة 0.18%، لتصل إلى 83.48 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.17%، لتصل إلى 78.61 دولارًا للبرميل، وفق لمنصة الطاقة المتخصصة.