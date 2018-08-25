أعلنت مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، الیوم السبت، عن توصل مصالح الوزارة إلى بؤرة الوباء وهو المنبع المائي سیدي لكبیر في بلدية احمر العین بتیبازة.

وقال جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة، لوسائل الإعلام أنه تم تسجیل 139 حالة إصابة مشتبه بھا بوباء الكولیرا في ولايات الجزائر وتیبازة والبلیدة والبويرة، بینھا 46 حالة مؤكدة ، فیما توفي شخصان بسبب المرض.

وأكد فورار غلق منبع المیاه بسیدي لكبیر في بلدية احمر العین بولاية تیبازة بشكل فوري، بعد تأكد احتواء میاھه على البكتیريا المسببة للكولیرا.