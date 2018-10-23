قالت "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية الثلاثاء 23 أكتوبر إنه تم العثور على أجزاء من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن مصادر لم يذكرها أن أجزاء من جثة خاشقجي وجدت في حديقة منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي.

وأضاف المصدر أن "جثة خاشقجي مقطعة وتم تشويه وجهه".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تعثر على جثة الصحفي السعودي بعد.

وأكد الرئيس التركي أن المعلومات والأدلة المتوفرة، تظهر بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ذهب ضحية جريمة وحشية مدبرة، موضحا أن لدى أنقرة أدلة قوية على أن جريمة القتل عملية مخطط لها وليست صدفة، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنع تركيا ولا الرأي العام العالمي.