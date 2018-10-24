وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقتل الصحافي جمال خاشقجي بـ "الحادث المؤلم، وخاصة لأي مواطن سعودي، وأي إنسان في العالم"، متعهّدا بتقديم "المجرمين" للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول القضية.

كما اعتبر بن سلمان، في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أن هناك محاولات "لإحداث شرخ" في العلاقات مع تركيا حيث قتل خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، إلا أنه أكّد أن هذا الأمر لن يتحقق. وأوضح بن سلمان قائلا "أريد أن أوصل لهم رسالة بأنه لن يحدث ذلك (الشرخ) طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وكرر "لن يحدث هذا الشرخ وسوف نثبت للعالم أن الحكومتين متعاونتان وأن العدالة في النهاية سوف تظهر".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف فيه عن تفاصيل متعلقة بجريمة قتل خاشقجي. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين أردوغان وبن سلمان، بناء على طلب الأخير، بحثا خلاله الجهود المشتركة لكشف جميع جوانب جريمة قتل خاشقجي.