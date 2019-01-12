فاز شباب قسنطينة على مضيفه النادي الإفريقي التونسي، بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، سهرة أمس الجمعة، بالملعب الأولمبي لمدينة سوسة (تونس)، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، محمد بلخير في الدقيقة (88)، لفائدة أبناء قسنطينة، وبالتالي، يحتل شباب قسنطينة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (3 نقاط)، في انتظار إجراء اللقاء الثاني لهذه المجموعة بين تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو) والإسماعيلي (مصر) اليوم السبت 12 يناير.

وستلعب شبيبة الساورة، ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية، اليوم السبت في مدينة دار السلام ضد نادي سيمبا التانزاني على الساعة (00: 14 بالتوقيت الجزائري)، برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات.