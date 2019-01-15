لم يستوعب المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر، كمال قاسي سعيد، الدرس الذي لقّنه له رئيس نادي أونجي الفرنسي عندما راح يأخذ صورة تذكارية مع المهاجم يوسف بلايلي دون أن يستلم وثيقة تسريحه من إدارة فريقه، ليعيد السيناريو نفسه مع نجم نادي المريخ السوداني، محمد عبد الرحمان، ما جعل إدارة فريقه ترفع شكوى عاجلة ضد المولودية لدى “الفيفا”، حسب الإعلام السوداني.

يتواجد مهاجم نادي المريخ السوداني محمد عبد الرحمان في الجزائر، بعد تلقيه دعوة من المدير الرياضي للعميد كمال قاسي سعيد لتوقيع على عقد مبدئي يمهد لانضمامه إلى التشكيلة العاصمية بداية من الموسم القادم لمدة أربعة مواسم، غير أنه من الناحية القانونية فإن توقيع على عقد مبدئي غير ملزم للاعب كي يوقع في المولودية لطالما أنه مرتبط بعقد مع المريخ يفوق 6 أشهر، (إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2019)، مثلما توضحه نسخة العقد التي تحصلت “الخبر” عليها، ما يعني أن اللاعب لا يسمح له بمغادرة النادي إلا بموافقة الإدارة السودانية.



وحسب الموقع الرسمي لنادي المريخ السوداني على الموقع الاجتماعي “فايسبوك”، فإن المهاجم محمد عبد الرحمان الملقب بـ”الغربال”، غادر العاصمة السودانية نحو الجزائر دون علم أو ترخيص من مجلس إدارة فريقه، ما يعني تعرضه للعقوبة، لكن بالمقابل نقل أيضا تصريحات نائب الأمين العام للفريق أحمد مختار، قائلا: “ للاعب تلقى معلومات غير صحيحة بأن العقود تنتهي بنهاية الموسم”. وأضاف مختار في تصريحات لـموقع “سبورت249”: “عقد محمد عبد الرحمان مستمر مع المريخ حتى 31 أكتوبر 2019”. وأوضح المتحدث أن المريخ مستعد للتعاون لإطلاق سراح محمد عبد الرحمان للنادي الذي يقدم العرض المناسب للاعب والنادي.



يحدث هذا في الوقت الذي تحدثت تقارير سودانية عن تقديم إدارة المريخ شكوى عاجلة للاتحادية الدولية لكرة القدم بواسطة الاتحاد السوداني ضد مولودية الجزائر، بسبب اختراق العميد قواعد الانتقالات الدولية وشروعه في التفاوض مع اللاعب محمد عبد الرحمان.

وحسب قوانين “الفيفا”، فإنه يجوز للاعب التفاوض حول مستقبله الاحترافي إذا كان مرتبطا بناد لفترة تقل عن 6 أشهر.

وقد حاولت “الخبر” معرفة موقف المدير الرياضي كمال قاسي سعيد حول قضية محمد الرحمان، لكنه لم يرد على مكالماتنا.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق مولودية الجزائر سيلتقي بنادي المريخ السوداني نهاية شهر جانفي الجاري لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب للأندية البطلة.

مرواني يرسّم التحاقه مقابل تسريح بن عثمان ومسعودي

وفي سياق متصل، رسّم مدافع أولمبي الشلف مرواني انضمامه إلى مولودية الجزائر ليكون رابع المستقدمين في الميركاتو الشتوي، حيث وقع أمس على عقده الاحترافي مع العميد يمتد لـ30 شهرا. وقطع المدير الرياضي للمولودية قاسي سعيد مفاوضات مراطونية من أجل كسب خدمات مرواني، حيث اضطر لدفع 800 مليون سنتيم لنظيره من الإدارة الشلفية مع تسريح الثنائي بن عثمان ومسعودي.