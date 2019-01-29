تم التوقيع اليوم الثلاثاء بالجزائر على العديد من الاتفاقيات بين مجمع سونلغاز والفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال هذا المجمع العمومي الطاقوي.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب ورئيس الفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، عاشور تليي بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.

وتعتبر الوثيقة الأولى الموقعة ملحق لاتفاقية جماعية لسونلغاز تهدف إلى ضمان دعم أفضل للتقاعد التكاملي.

بموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتمويل إضافي بنسبة 1.5 بالمائة من الوعاء الإجمالي الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي من أجل تلبية احتياجات صندوق التقاعد التكاملي لعمال المجمع.

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها من طرف سبعة (7) فروع تابعة لمجمع سونلغاز مع التعاضدية العامة لعمال صناعات الكهرباء والغاز، من شأنها السماح لعمال هذه الفروع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التعاضدية.

الفروع المعنية هي: اينرقا، تركيب، كهراكيب، كهريف، كانغاز "شركات الأشغال وخدمات إنجاز المنشآت الكهربائية، رويبة للإنارة شركة صناعة تجهيزات الإنارة وكذا أم سي شركة صناعة العدادات".

أما بالنسبة للاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها بين التعاضدية العامة لعمال صناعات الكهرباء والغاز وصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا من أجل السماح لأعضاء هذه التعاضدية للاستفادة من التسهيلات لاستخدام بطاقة الشفاء وجهاز الدفع من قبل الغير.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية في مجال التكوين، بين شركة سونلغاز والفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ومعهد التكوين والتقييم لسونلغاز، من شانها السماح لـ 300 منتخب نقابي وممثلي العمال التابعين لفروع سونلغاز الاستفادة من تكوين في مجال الشراكة الاجتماعية و قانون العمل.

على صعيد آخر، وقع مجمع سونلغاز اتفاقية مع صندوق الشؤون الاجتماعية والثقافية لعمال صناعات الكهرباء والغاز ومستشفى مصطفى باشا لشراء المعدات الطبية لصالح المرضى بالمستشفى.

وخلال حفل التوقيع، قال الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز إن هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة "إطار عمل جديد من شأنه تشجيع عمال المجمع على تقديم أفضل ما لديهم".

كما تهدف الاتفاقيات أيضا إلى إقحام عمال المجمع في الفاعلية المرجوة: تقليل النفقات وزيادة الأرباح وتنفيذ برنامج التنمية بفعالية، "ونحن بحاجة إلى انضمام الجميع"، يضيف عرقاب.

من جهته اعتبر قيطوني هذه الاتفاقيات "دليل على الحيوية والديناميكية" التي يشهدها مجمع سونلغاز.

كما أوضح قيطوني، الذي هنأ العمال على هذه الإنجازات الاجتماعية الجديدة يأن النتائج المتوخاة من هذه الاتفاقات ستمكن من تعميق التماسك الاجتماعي داخل مجمع سونلغاز.

بدوره أكد زمالي رغبة وزارته، في إطار سياسة الحكومة، "تطوير التعاضديات وتعزيز أنشطتها وتشجيع أي مبادرة لتحسين جودة خدماتها".

أما حسبلاوي فقد هنأ مجمع سونلغاز الذي وسع نطاق تدخلاته في المجال الاجتماعي إلى القطاع الصحي من خلال شراء المعدات التي تحتاجها المستشفيات.