بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03. 5 مليار دولار خلال سنة 2018، مقابل عجز بلغ 87. 10 مليار دولار خلال سنة 2017، متراجعا بـ84. 5 مليار دولار (- 73. 53 بالمائة).

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الصادرات ارتفعت إلى 168. 41 مليار دولار سنة 2018، مقابل 191. 35 مليار دولار سنة 2017، بزيادة قدرها 977. 5 مليار دولار (+ 98. 16 بالمائة)، وفق المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد قدرت بـ 197. 46 مليار دولار سنة 2018، مقابل 059. 46 مليار دولار خلال سنة 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار (+ 3. 0 بالمائة ).

وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال سنة 2018 مقابل 76 بالمائة خلال العام 2017.