اكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ثقته في المنتخب الوطني وتسجيل نتائج حسنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، معربا عن أمله في ادخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين بآداء مميز لمحاربي الصحراء.



قال خير الدين زطشي في تصريح لـ"الخبر" عقب وصوله مطار الفاهرة الدولي أن المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، من إجل ادخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين بالآداء ونتائج حسنة، داعيا الأسرة الإعلامية لدعم الخضر في هذه المنافسة، وأضاف زطشي بأن التربص الأخير الذي خاضه المنتخب الوطني في قطر تم في ظروف حسنة، مشيرا إلى أن المقابلات الودية كانت في المستوى.



ووصلت، في ساعة متأخرة بعثة المنتخب الوطني لحوض آخر التدريبات قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما عسكرت لأسبوع بالدوحة وخوضها لقائين وديين أمام منتخبي بورندي ومالي.



وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الـ 21 جوان وتستمر حتى الـ 19 جويلية المقبل، 23 لاعبا، ويأتي على رأس قائمة محاربي الصحراء، رياض محرز، لاعب ما نشستر سيتي، الذي صنفه نقاد رياضيون ضمن قائمة أحسن عشرة لاعبين سيخطفون الأضواء في كأس الأمم الإفريقية.



هذا ويفتح ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكينيا يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وسيلتقي محاربو الصحراء منتخب السنيغال يوم 27 جوان الجاري، والمنتخب التانزاني في الفاتح جويلية المقبل.



