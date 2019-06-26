بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، اليوم الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار إلى 66.08 دولار للبرميل.

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 ماي عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 ماي عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.