تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 الجارية بمصر بعد فوزه على كوت ديفوار بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق يوسف ناصيري (د 23) للمغرب.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة بست نقاط أمام نظيره الايفواري (3 ن - 2 م).

ويعتبر المنتخب المغربي رابع متأهل للدور ثمن النهائي بعد كل من نيجيريا ومصر والجزائر.

وعرفت الجولة الأولى لهذه المجموعة فوز كل من كوت ديفوار والمغرب بنفس النتيجة (1-0) أمام على التوالي جنوب أفريقيا وناميبيا.