قدم حموش بن سليمان، المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد أن وجه له رئيس "الفاف" انتقادات لاذعة.

الاستقالة قدمها المعني أمس، بعد أن انتقده خير الدين زطشي بسبب غياب لاعب عن المنتخب الوطني الى جانب المدرب جمال بلماضي في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء الجزائر ضد السنغال، ما كلف "الفاف" انذارا من "الكاف".

وحاول مناجير المنتخب اقناع حموش بن سليمان بالعدول عن قراره لكن دون جدوى.