قرر قاضي التحقيق بمحكمة تقرت ، وضع رئيس بلدية حاسي مسعود ، الحبس المؤقت على خلفية تحقيق تم فتحه حول صفقات ومشاريع وصفت بالمشبوهة ، فضلا عن أموال دعم الجمعيات الرياضية .

أفادت مصادر متطابقة اليوم الثلاثاء ، ان قاضي التحقيق بمحكمة تقرت ، امر بإيداع مير بلدية حاسي مسعود رهن الحبس المؤقت عقب سماعه في قضية توبع فيها زهاء 24 شخصا بينهم أعضاء بالمجلس البلدي بحاسي مسعود وكذا مقاولين ، وأكدت ذات المصادر ، أن القضية محل التحقيق ، جاء ت بناء على رسالة مجهولة نسبت إلى عضو بالمجلس البلدي تم الاستماع إليه هو الآخر الأحد الماضي بصفته شاهد ، تضمنت اتهامات لرئيس بلدية حاسي مسعود بمنح مشاريع لمقاولين وتلقي أموال مقابل عدم تنفيذ قرارات هدم .

كما تضنت الرسالة المجهولة حسب المصادر ذاتها اتهامات كثيرة للمير منها منح اموال للجمعيات الناشطة بمدينة حاسي مسعود .

وكان رئيس البلدية قبل ثلاثة أيام ، قد علق في خضم الأخبار الدائرة حول قرب متابعته قضائيا بالقول إنه يرحب بأي تحقيق وأن مير البلدية لا يمنح المشاريع بصفة شخصية وأن العملية تمر عبر طرق قانونية .