هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم الذي يرأسه بالنيابة محمد راوراوة المنتخب الجزائري بعد نجاحه في بلوغ المباراة النهائية لكاس إفريقيا للأمم 2019 على حساب نيجيريا (2-1) يوم الأحد الفارط بملعب القاهرة.

وكتبت الهيئة الكروية العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يهنئ الاتحاد العربي لكرة القدم منتخب الجزائر على تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2019، ويتمنى له التوفيق في المباراة الختامية، ولجميع المنتخبات العربية في الاستحقاقات القادمة".

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل للمرة الثالثة في تاريخه لنهائي كأس إفريقيا للأمم بعد دورتي 1980 بنيجيريا وخسارته أمام البلد المضيف (3-0) و في 1990 بالجزائر حيث توج رفاق ماجر أمام نيجيريا (1-0).

و سيواجه الخضر في اللقاء النهائي منتخب السنغال يوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي على الساعة الثامنة ليلا.

يذكر أن خمس منتخبات عربية شاركت في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 و هي مصر (البلد المنظم) المغرب و تونس و موريتانيا و الجزائر.