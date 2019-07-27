صرح قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز اليوم السبت في حديث ليومية "ليكيب" الفرنسية أن كل الفضل يعود للمدرب جمال بلماضي الذي عرف "كيف يجعل من الجزائر فريقا" ليقودها إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقد أكد منفذ المخالفة الرائعة خلال نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا قائلا " يقدم بلماضي كل ما لديه وهو على حافة الملعب إنه اللاعب الـ12 حيث زودنا بالقيم والروح المثالية التي الكل بحاجة إليها".

وأردف قائلا أن الجزائر كانت بحاجة إلى أكثر من مجرد موهبة حيث كان علينا أن "نكون فريقا وجمال بلماضي نجح في تحقيق ذلك. فكل الفضل يعود إليه".

كما صرح اللاعب أن "حمله للشارة يلقي عليه الكثير من المسؤوليات".

وبخصوص ردود أفعاله على الشبكات الاجتماعية حول الرسائل الحقودة لمسؤولي اليمين المتطرف الفرنسي أجاب محرز أن رده جاء مباشرة لأنه شعر بأنه "يجب القيام بذلك" مضيفا " لا يجب كب الزيت على النار و زرع الكراهية".

وفيما يتعلق بالجدل الذي وقع بعد عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري خلال حفل تسلم الكأس أكد محرز أنه " لم تكن لديه أية نية" في عدم مصافحته قائلا "ليس هناك ما يشدني لهذا البلد ولا أهتم بسياستهم. الواقع أنه في الوقت الذي كنت سأصافحه سمعت مناديا من الجهة الأخرى لتسلم ألكاس وغيرت الاتجاه".