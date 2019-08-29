تحدث الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن الأسباب التي دفعته لقبول عرض الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، على الرغم من وجود عروض عديدة من أندية مختلفة.

وقال بن ناصر في تصريحات لشبكة "DAZN": "لقد طلب ميلان ضمي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، أنا شخص صبور بطبعي ولا أحب التسرع في اتخاذ القرارات، ولذلك طلبت من وكيل أعمالي الانتظار حتي نختار الأفضل من بين العروض".

وأضاف: "أخبرني وكيل أعمالي أن ميلان يريدني أكثر من أي أحد، وتلقيت اتصالا من ماركو جيامباولو مدرب الفريق وأخبرني أنه يريدني ضمن تشكيلته الجديدة التي يسعى لتكوينها لأنه يحب أسلوب لعبي ومعجب بقدراتي، لقد كانت هذه المكالمة هامة جدًا بالنسبة لي".

وأردف: "أنا جائع للعب والعطاء، أريد أن أبذل ما في وسعي على أرض الملعب، ومستعد للموت من أجل فريقي وزملائي الذين اعتبرهم بمثابة عائلتي الكبيرة".