أعلن اللاعب السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم سيباستيان شفاينشتايغر، اعتزاله كرة القدم كلاعب رسميا. وقال عبر حسابه على "تويتر" إن "الوقت قد حان، أود أن أشكركم وأشكر الفرق التي لعبت بها، بايرن، ومانشستر يونايتد، وشيكاغو فاير، والمنتخب الألماني وبالتأكيد أنّا ايفانوفيتش وعائلتي على مساندتهم لي".

وحقق شفاينشتايغر مسيرة حافلة مع بايرن ميونخ وفاز معه بلقب البوندسليغا ثماني مرات بجانب سبعة ألقاب في كأس ألمانيا. كما توج مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013 تحت قيادة المدرب يوب هاينكس. وفي 2014 لعب شفاينشتايغر دورا محوريا في فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل.

وشارك شفاينشتايغر، الذي تزوج من لاعبة التنس أنا إيفانوفيتش، في 121 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 24 هدفا. وأضاف النجم البالغ من العمر 35 عاماً في بيانه: "قول الوداع كلاعب نشط يجعلني أشعر بالقليل من الحنين، ولكنني أيضا أتطلع للتحديات المقبلة التي تنتظرني قريبا. سأظل وفيا لكرة القدم".

وربما يكون التحدي القادم هو مساعدة يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني كمعد بدني. وقال لوف في مؤتمر صحفي قبل الاعتزال :"دائما سيكون هناك مكان له معنا". وأضاف: "بالتأكيد كان أحد أعظم اللاعبين اللذين أنجبتهم ألمانيا".

وأثنى بايرن ميونخ على لاعبه السابق بعدة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" حيث وصفه بـ"الأسطورة"، " دائما واحد منّا".

وشارك شفاينشتايغر في أولى مبارياته مع بايرن في 2002. ولعب 345 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها 45 هدفا وصنع 70 هدفا للفريق. تم ضمه لقائمة المشاهير بالفريق في 2018 حيث احتل المركز الثامن عشر، بعد مغادرته النادي بثلاث سنوات للانضمام لمانشستر يونايتد.