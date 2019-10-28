قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الإثنين، إن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروج الأخيرة من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري لنهاية يناير من العام المقبل.

وكتب الفريق الإعلامي لتوسك عبر حسابه على (تويتر) أن " دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اتفقت على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد بريكست (الخروج من الاتحاد) حتى 31 يناير 2020"، مضيفا أنه "يتوقع صياغة القرار بشكل كتابي".

وقالت بدورها بريطانيا، إنها تتعهد بتمويل الازدهار الاقتصادي في أوروبا، حتى بعد خروجها.

وأعلن وزير خارجية لاتفيا، يوم السبت الماضي، أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل البريكست بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر بدون الاتفاق على المهلة الجديدة.

وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.