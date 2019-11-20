تعرض الدولي الجزائري بلقبلة لاعب خط وسط نادي برسيت الفرنسي، لإصابة في الكاحل مما يجعل مشاركته غير مؤكدة في المباراة التي سيخوضها فريقه أمام نادي نانت المقررة يوم السبت (20:00) لحساب لقاء الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي .

و سيخضع اللاعب بلقبلة البالغ من العمر 25 سنة لكشوفات طبية لتقدير حجم إصابته، حسبما كشفت عنه الصحافة الفرنسية،اليوم الأربعاء.

وقد تألق بلقبلة في ظهوره الأول مع المنتخب الوطني الجزائري يوم الخميس الفارط أمام زامبيا والتي انتهت بفوز الجزائر بخماسية دون رد، فيما غاب عن مواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة نهائيات أمم إفريقيا 2021 والتي فاز بها الخضر (1-0) أول أمس بغابورون .

وقد اختير بلقبلة في تشكيلة الـ 23 لاعبا في كأس أمم إفريقيا 2019 التي توج بلقبها "الخضر" بالعاصمة المصرية "القاهرة" إلا أنه طرد من معسكر المنتخب الوطني الجزائري لأسباب انضباطية، ليتم استبداله بمهاجم مونبوليي (فرنسا) آندي ديلور.