صُنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن الشركات الأكثر احتراما لمواعيد الرحلات مقارنة بشركات الطيران الأخرى في روسيا. وجاء في الموقع الرسمي للشركة أنّ الجوية الجزائرية احتلت المرتبة الثالثة، من بين 82 شركة طيران أجنبية، في مطار العاصمة الروسية “أس في أو موسكو” عام 2019. وذكرت الشبكة الروسية للنقل الجوي في بيان لها، أن رؤيتها ترتكز على الخروج من النموذج التقليدي، وهذا باقتراح أشكال أخرى من الخدمات التي تتماشى وتطلعات مختلف الزبائن.