صرح رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، أن قطر تجاوزت الحصار المفروض عليها وحققت نجاحات مبهرة، مشيرا إلى أن ”مثل ذلك الحصار قد لا يقتصر على إيران وقطر، في عالم تفرض فيه دول إجراءات وقرارات أحادية عقابية”. وأضاف مهاتير محمد أن ”على ماليزيا ودول أخرى أن تتذكر أن مثل تلك الإجراءات قد تفرض علينا أيضا. وهذا يدعونا إلى تحقيق الاعتماد على الذات”.

وجاءت تصريحات مهاتير محمد في اختتام أشغال قمة كوالالمبور الإسلامية، والتي أكدت على عزم الدول المؤسسة على المضي في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة الإسلامية، من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع. كما تم في الختام، الإعلان عن تغيير اسم القمة إلى ”منتدى بِردانا للحوار والحضارة”. ودعا مهاتير كذلك إلى بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات العالم الإسلامي وتحسين حياة المسلمين.



