نظم أكثر من ألف شخص في هونغ كونغ مسيرة سلمية تأييدا لأقلية الإيغور المسلمة في الصين، يوم أمس الأحد، ولوحوا برايات الإيغور في الحي المالي بالمدينة، في أحدث مظاهرة ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ستة أشهر. وحمل المحتشدون من الكبار والصغار، الذين ارتدوا الملابس السوداء ووضعوا أقنعة لإخفاء هوياتهم، لافتات كتب عليها ”الحرية للإيغور، الحرية لهونغ كونغ” و”الحكم الذاتي الكاذب في الصين يتحول إلى إبادة جماعية”، حسب وكالة ”رويترز”. ويأتي الاحتجاج بعد أن أثار مسعود أوزيل، لاعب خط الوسط في فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، غضبا في الصين بانتقاده لسياسات البلاد تجاه الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ المضطرب في الشمال الغربي. وكتب أوزيل على تويتر أن الإيغور ”مقاتلون يقاومون الاضطهاد”، وانتقد قبضة الصين القوية على إقليم شينجيانغ وصمت المسلمين إزاء ذلك.



