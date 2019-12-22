أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عما يعتبره أخطر أخطاء مؤسسي الدولة السوفيتية. وقال الرئيس بوتين، في رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين، الذين التقاهم يوم 19 ديسمبر 2019: ”كانت دولتنا وحدوية في حين اقترح لينين (قائد ثورة أكتوبر 1917) إنشاء دولة كونفدرالية”. وأشار بوتين إلى أن قبول هذا الاقتراح كان قرارا خاطئا، لأن تقسيم البلد إلى أقسام تخص المجموعات الإثنية التي حصلت على حق الانفصال، أدى إلى خلق مشكلات مؤلمة، خاصة أن التقسيمات لم تتطابق تماما مع محلات سكن بعض المجموعات الإثنية. وبالتالي فإن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذي تم تكوينه وقع، برأي بوتين، في خطأ خطير. فهل تأخذ الكثير من الدول العربية العبرة من هذا الدرس



