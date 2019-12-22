اختتم مهرجان ”ميدل بيست” الرياض حفلاته الموسيقية والأنشطة المصاحبة له، بحضور تجاوز 400 ألف زائر، ليقدم نفسه كأكبر مهرجان للموسيقى في العالم، بمشاركة أكثر من 100 فنان ”دي جي” عالمي، بينهم ديفيد غيتا ومارتن جاريكس وستيف أوكيو وعدد من كبار نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي. وأحدث موسم الرياض تحولا كبيرا في مفهوم السياحة الداخلية، حيث نجح في تحطيم الأرقام العالمية للمهرجانات باستقطاب هذا الرقم من الزوار، للاستمتاع بأجمل روائع موسيقي الـ”دي جي” العالمية.



