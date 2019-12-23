افتتحت ”آبل” رسميا برنامج قرصنة سيقدم لمن يكتشف أخطاء أو ثغرات أمنية في أجهزة الشركة، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار. برنامج القرصنة الجديد هو امتداد لمشروع بدأته الشركة عام 2016، في محاولة للعثور على عيوب في نظام أمان أجهزة ”آيفون”. وسيتضمن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج لأول مرة، أجهزة ”آيباد” وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ”آبل” المكتبية وأجهزة تلفزيون ”آبل” والساعات الذكية. كما ستقدم الشركة مجموعة من الجوائز للذين يعثرون على ثغرات أمنية تؤثر على أجهزة متعددة، وستدفع مكافأة إضافية عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من برامج الشركة التجريبية. وتتراوح الجوائز الأخرى بين 25 ألف دولار و500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة وتقسيم حسابات ”إي كلود” والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل ”آبل”.